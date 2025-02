Ewiges Warten auf Arzttermin: Wege aus der Krise

Über unser Gesundheitssystem und seine größten Probleme wird in Fachkreisen schon seit Jahrzehnten diskutiert. Seit die Ambulanzen in den Krankenhäusern immer voller und die Wartezeiten auf Arzttermine immer länger werden, ist das Thema auch voll in der Bevölkerung angekommen. Doch wie können diese Probleme gelöst werden?