„Dringender Handlungsbedarf“ im Gesundheitssystem

Überdies müssten ehebaldigst die Leistungs- und Honorarkataloge überarbeitet werden. Teilweise scheitere die Leistungserbringung schlicht und einfach daran, dass Behandlungen in den alten Leistungskatalogen nicht erfasst seien, erklärte Kamaleyan-Schmied. Als Beispiel führte sie einen Patienten mit Verdacht auf Thrombose an. Weil der Schnelltest dafür, der zehn Minuten dauere und in der Praxis durchgeführt werden könne, nicht im Leistungskatalog erfasst sei, müsse sie den Patienten ins Spital schicken, was viel mehr Ressourcen verbrauche.