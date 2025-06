Zwei Lenker bei Auffahrunfall in Bramberg verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am heutigen Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr früh. Eine 17-jährige Pinzgauerin fuhr mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Bramberg auf die B 165 in Richtung Mittersill auf. Dabei dürfte sie den Pkw eines 19-jährigen Pinzgauers übersehen haben, der bereits auf der B 165 in Richtung Mittersill unterwegs war.