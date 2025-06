Scooter-Fahrer prallt gegen Frontscheibe von Obus

Zwei Männer sind in Salzburg bei E-Scooter-Unfällen verletzt worden. Ein 46-Jähriger stürzte am Giselakai am Donnerstag in die Windschutzscheibe eines O-Busses, ein 68-Jähriger krachte alkoholisiert gegen eine Betonbarriere am Messegelände. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. In Thalgau verunfallte ein Motorradfahrer.