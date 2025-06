Israel ordnet Lockdown im Westjordanland an

Pride-Parade in Tel Aviv abgesagt

Zudem wurde die Pride-Parade, die am Freitag in der israelischen Metropole Tel Aviv stattfinden sollte, wurde abgesagt. Es wurden Tausende Besucher erwartet – als Ehrengast sollte Caitlyn Jenner erscheinen. Es wäre die erste Pride-Parade seit dem Großangriff durch die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 gewesen.