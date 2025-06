Iran will Atomprogramm ausbauen: Eskalation droht

Teheran will Produktion von angereichertem Uran deutlich steigern

Teheran reagierte umgehend. Das staatliche iranische Fernsehen berichtete, die Führung in Teheran verurteile die IAEA-Resolution. Dies sei eine „politische Entscheidung ohne technische oder rechtliche Grundlage“. Der Iran habe sich stets an seine Verpflichtungen gegenüber der IAEA gehalten. Nun habe man keine andere Wahl, als auf die „politische Resolution“ der in Wien ansässigen Organisation zu reagieren. Es werde eine neue Anlage zur Anreicherung von Uran „an einem sicheren Ort“ eröffnet. Zudem würden die Zentrifugen in der Atomanlage Fordow modernisiert und die Produktion von angereichertem Uran „deutlich“ gesteigert“. Weitere Gegenmaßnahmen seien geplant und würden später bekanntgegeben.