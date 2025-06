Iran deckt Israels „Atom-Geheimnisse“ auf

Im Streit um das iranische Atomprogramm kontert nun das Mullah-Regime seinerseits mit „geheimen Informationen über Israels Atomwaffenprogramm“. In einer vom Geheimdienst in regierungsnahen Medien am Dienstag verbreiteten Erklärung wirft der Iran den USA und europäischen Ländern unter anderem vor, „Kooperationspartner und Auftragnehmer“ der Kernwaffenprogramme Israels zu sein.