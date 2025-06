Notstand wegen Migration? „Realitätsverlust“

Familienzuzug ist ein heißes Eisen, das die Regierung anfasst. Es ist auch rechtlich problematisch. Man beschloss einen zeitlich begrenzten Stopp (die „Krone“ berichtete) und beruft sich auf einen Paragrafen zum „nationalen Notstand“ – ähnlich wie in Deutschland. Begründet wird die Maßnahme mit der Überlastung der Systeme, die durch zu viel Migration ausgelöst werde. Nun endete eine Begutachtungsfrist – in der es viel an Kritik hagelte.