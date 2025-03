Familiennachzug stoppen? Warum das schwierig wird

„Die erste Quote ist Null“

Innenminister Gerhard Karner werde beim Rat der EU-Innenminister in Brüssel EU-Kommissar Magnus Brunner über das Vorhaben Österreichs informieren, den Familiennachzug auszusetzen. Dazu wird Karner auch ein Schreiben an die Kommission überreichen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. „Wir haben angekündigt, eine Quote für den Familiennachzug einzuführen. Die erste Quote ist Null. Das setzen wir jetzt konsequent um“, so Karner.