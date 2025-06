Zwei von drei Österreichern nutzen KI-Werkzeuge

Nur rund ein Fünftel der befragten Unternehmen ist bei der Implementierung schon weit oder fortgeschritten, während ein Drittel den Einsatz von KI erst in den nächsten Jahren plant. Nur rund ein Drittel schätzte das Know-how zur Technologie als sehr gut oder gut ein. „Der Wille ist da, aber oft fehlt es den Unternehmen noch an Ressourcen. Daher müssen wir den KI-Zugang vor allem für kleine und mittlere Unternehmen aktiv gestalten, mit flächendeckenden Schulungen, Leitfäden und Best Practices“, so Will.