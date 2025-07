Sollen alle E-Biker einen Helm tragen müssen?

Der E-Bike-Verkauf in Österreich boomt: 2024 waren bereits 57 Prozent aller verkauften Räder elektrobetrieben – das entspricht dem höchsten E-Bike-Anteil im Europa-Vergleich. Auch in Vorarlberg erfreuen sich E-Bikes und E-Roller großer Beliebtheit. Beim Kauf oft außer Acht gelassen wird aber das höhere Unfallrisiko. 2024 mussten in Österreich rund 9800 Personen nach E-Bike-Unfällen in einem Spital behandelt werden – ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2023 – und die Tendenz ist steigend.