Sattes Plus von 25,9 Prozent bei Ländle-Hotels

Grund zur Freude gibt es bei den heimischen Touristikern: Im Juni stieg die Zahl der Nächtigungen in österreichischen Hotels im Jahresvergleich um 13,9 Prozent auf insgesamt 13,38 Millionen Übernachtungen an, wie die Statistik Austria berichtet. Zwischen den Bundesländern gibt es allerdings Riesenunterschiede. Erfreulicherweise hat Vorarlberg hier die Nase eindeutig vorne: Das Ländle verzeichnete im Juni einen satten Zuwachs von 25,9 Prozent – die Alpenregion Bludenz legte sogar um 40 Prozent zu. Weniger gut sieht es etwa in Niederösterreich aus, dort musste man ein Minus von 0,6 Prozent hinnehmen. Wien schaffte immerhin noch ein Plus von 1,2 Prozent.