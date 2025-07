Wasserhose fegte über den Bodensee

Zwischen dem deutschen Seeufer vor Friedrichshafen und dem schweizerischen bei Romanshorn bildete sich am Dienstag ein Wirbelsturm. Durch den Temperaturunterschied – warme Wasseroberfläche und kalte Luft in der Höhe – kann es zu solchen Tornados, bei denen Wasser in die Luft gesogen wird, kommen. Zusätzlich zu dem Temperaturunterschied braucht es noch schwache Winde.