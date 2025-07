Eine große Chance für die Vereine

Die Altach Juniors sind zwar schon länger in der Liga, mehr Erfahrung bedeutet das aber nicht zwangsweise. Denn Neo-Coach Bernhard Summer – der bis November 2024 das Bundesliga-Frauenteam der Rheindörfler trainiert hatte – geht mit dem jüngsten Team in die Saison. 18,5 Jahre im Durchschnitt. Der älteste Kicker ist Mittelfeldmann Salih Muslioski mit 22 Jahren. „Es macht Spaß, es ist eine spannende Aufgabe“, freut sich Summer über sein Engagement mit den jungen Altachern, „und für den Verein ist es eine große Chance. Es gibt keinen Absteiger in dieser Saison, darum wollen wir viele junge Spieler integrieren. Um so ihr Niveau anzuheben, damit sie Thema für die Profis werden können.“