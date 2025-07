Seniorin mit Rollator im Linienbus gestürzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.07 Uhr auf der Linie 164 in Lauterach. Eine 42-jährige Fahrerin lenkte den Bus auf der Bundesstraße L190 in Fahrtrichtung Dornbirn. Vor dem Gemeindeamt in Lauterach hielt sie ordnungsgemäß den Bus an der Haltestelle an und öffnete die Türen. Eine 73-jährige Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, stieg bei der Haltestelle über die hinteren Türen in den bis dahin leeren Bus ein.