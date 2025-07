Bub (10) flüchtet vor Polizei und kracht gegen Pkw

Als die Polizei am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Hohenems unterwegs war, bemerkten die Beamten einen Bub, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf seinem E-Scooter in Richtung Spielerstraße unterwegs war. Diverse Anhalteversuche der Polizei ignorierte der Bursche und raste weiter.