„Ich sah, wie sich die Bombenschächte öffneten“

Die ersten Kriegsjahre erlebte Helmuth Reisinger im niederösterreichischen Ternitz, dort kam er am 24. Februar 1934 auch zur Welt. Seine Erinnerungen an diese Zeit sind nach wie vor sehr präsent. „Auch wenn ich damals ein Kind war, dieses Ereignis vergisst man nicht“, sagt der heute 91-jährige Bundesheer-Oberst außer Dienst, der mit seiner Frau in Villach lebt.