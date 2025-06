Kamin explodiert: Ofenteile durchschlugen Fenster

Die Feuerwehren Bad Mühllacken und Landshaag wurden am Pfingsstonntag gegen 14 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Brand unklare Lage“ zu einem Wohnhaus in Feldkirchen an der Donau alarmiert. Beim Eintreffen der 50 Einsatzkräfte am Unglücksort warteten die beiden Hausbewohner schon vor dem Gebäude.