„Tutto Gas“: Notaufnahme und zugemüllte Strände

Ärger über auf offener Straße Campierende

Zurück blieb neben so manchem auf offener Straßen Schlafendem, der entweder kein Zimmer bekommen hat oder in seinem Zustand nicht mehr dahin zurückgefunden hat, auch im Stadtzentrum der Müll: Brunnen und Blumenbeete waren zu Mistkübeln umfunktioniert worden, um Laternen türmte sich der Plastikmüll (siehe auch Bild in der Slideshow oben). In der Morgendämmerung wurden im Stadtteil Sabbiadoro, wo sich die Campingplätze Lignanos befinden, gestohlene Einkaufswagen aus den örtlichen Supermärkten gefunden.