„Ich war vorher am absoluten Existenzminimum“

Walkensteiners Start ins Leben verlief alles andere als behütet: Er wächst in ärmsten Verhältnissen auf, kein stabiles Zuhause, keine funktionierende Familie. Schon als Kind spürt er, dass er auf sich allein gestellt ist. Der Vater ist meist bei der Arbeit – oder im Wirtshaus. Statt kindlicher Leichtigkeit bestimmen Pflicht und Verzicht den Alltag. Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen stürzt sich der junge Gerd früh ins Berufsleben und tritt eine Lehre zum Karosseriebauer an. „Für mich war von Anfang an klar: Ich muss arbeiten. Ich habe sieben Tage die Woche geschuftet, ohne Pause.“