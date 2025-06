Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz ab 15 Uhr LIVE

Bei den French Open kommt es zum Traumfinale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Der Tennis-Weltranglistenerste Sinner aus Italien setzte sich am Freitag in Paris in einem hochklassigen Halbfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic souverän mit 6:4, 7:5 und 7:6(3) durch.