Volleyball: Sieg und Niederlage für Nationalteams

Nach jeweils sechs Partien spielen die Top-2 von insgesamt neun Frauen- bzw. acht Männer-Teams in einem Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Golden League. Für die Österreicherinnen geht es nach der Heimkehr am Freitag und Sonntag nächster Woche in Amstetten gegen die direkte Konkurrenz um den Aufstieg, nämlich Lettland und die Schweiz.