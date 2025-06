Finale! Spanien gegen Portugal – ab 21 Uhr LIVE

Mit einem Erfolg am Sonntag würde Spanien als erster Mannschaft die Titelverteidigung in dem noch jungen Bewerb gelingen, es wäre damit auch Rekordsieger. Damit schmücken wollen sich aber auch „CR7“ und Co., Portugal hatte die erste Auflage der Nations League 2019 gewonnen. Dafür müsste die Martínez-Truppe dem Europameister die erste Niederlage nach 24 ungeschlagenen Pflichtspielen zufügen. Die bisher letzte Pleite der Spanier in einem Bewerbsspiel datiert vom 28. März 2023, als man in der EM-Qualifikation in Schottland 0:2 verlor.