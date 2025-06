Sekundenschlaf: Ehepaar bei Unfall schwer verletzt

Zuerst krachte das Auto gegen ein Verkehrszeichen, dann einen Leitpflock und noch gegen zwei Bäume. „Erst nach einem Überschlag kam der Pkw in einer Senke neben der Fahrbahn zum Stillstand“, so die Polizei. „Die beiden Insassen wurden vom Rettungsdienst, nach der Erstversorgung durch den Notarzt, mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt verbracht.“