Rosenduft vereint diese Kärntner Filmemacher

Jahrhunderte alte königliche Gärten aus ganz Europa werden vorgestellt. In Österreich wurden Schönbrunn und Schloss Hof in Niederösterreich für die Dreharbeiten auserkoren, die demnächst starten. Die Gartenserie ist eine weltweite Großproduktion, GS Film und Big Media sind Partner. Ab November wird sie in ORF, 3sat, Channel V in England und in Australien zu sehen sein.