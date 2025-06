Wirbel um Kurz-Honorar: Schweizer zahlten nicht

Kollaps in Sicht – Geld fließt trotzdem

Brisant ist der Zeitpunkt: Die Zahlung an Kurz erfolgte in einer Phase, in der die Signa-Gruppe bereits wirtschaftlich schwer angeschlagen war. Wenige Wochen später meldete die Signa Prime Insolvenz an. Dass unter diesen Umständen ein hoher Betrag an einen ehemaligen Spitzenpolitiker floss – statt etwa zurückgelegt oder zur Gläubigerabsicherung genutzt zu werden – sorgt in der Aufarbeitung der größten Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte unter Insidern für gewisse Irritation.