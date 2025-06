„Habe das schlechteste Team der Welt gesucht“

Dass er sich überhaupt den DAZN-Livestream angesehen hatte, verdankte er der Langeweile: „Ich habe nach dem schlechtesten Team der Welt gesucht.“ So stieß Tristan auf die Nummer 210 der FIFA-Weltrangliste. Und ist seitdem einer der größten Fans der „Titani“, wann immer es geht bei den Spielen dabei. Dafür kratzt er sein Taschengeld zusammen, fährt mit seinem Vater die zehn Auto-Stunden oder reist per Flieger via Bologna an. So auch am Dienstag, wenn Österreich in der WM-Quali im Zwergstaat gastiert.