Regierung will Industrie bei Stromrechnung helfen

FPÖ will längeren Förderzeitraum

Kritik kam von der FPÖ, die sich an der Verlängerung für „nur“ zwei Jahre stieß. „Das greift viel zu kurz und ist für die so notwendige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie und Betriebe in dieser Form ein Tropfen auf den heißen Stein. Andere EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich, Tschechien, die Slowakei oder Spanien haben nämlich längst die unionsrechtlich vorgesehene Strompreiskompensation bis 2030 eingeführt – das wäre auch in Österreich geboten“, erklärte Energiesprecher Axel Kassegger in einer Aussendung.