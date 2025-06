Ein Polittalent fühlt sich auf Europa-Bühne wohl

Es war vor nahezu exakt einem Jahr, am 9. Juni 2024. Der Tag der Europawahl in Österreich. Ein Tag, der auch das Leben einer jungen Tiroler Politikerin völlig verändern sollte: Die Rede ist von Sophia Kircher. Die heute 31-Jährige heimste 23.411 Vorzugsstimmen ein, fixierte damit ihren Einzug als Abgeordnete in das Europäische Parlament, wo sie zu den allerjüngsten der insgesamt 720 Mitgliedern zählt.