Auto wurde 60 Meter über Böschung geschleudert

In der Nacht zum Sonntag kam in Baumgartenberg in Oberösterreich ein Fahrzeug von der Straße ab und stürzte daraufhin rund 60 Meter über eine steile Böschung. Ein Verletzter wurde mittels Korbschleiftrage aus dem unwegsamen Gelände geborgen, ein Landwirt half beim Abtransport des Unfallautos.