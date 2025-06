Vom Streik blieben der Tanz und Glücksschläge

Eine Frau, ganz in Weiß

Der alte Bergmannsbrauch kennt eine einzige weibliche Figur: Die Reiftanzbraut. Heuer dreht sich Viktoria Kraxner am Ende im Ehrentanz, unter anderem mit dem Reiftanzführer Rupert Leikam. Die Reiftanzbraut muss Hüttenbergerin, zwischen 17 und 25 Jahre alt sowie ledig sein, darf noch kein Kind geboren haben und wird nach Vorauswahl durch Obmann, Vortänzer und Obermoar von den Tänzern in geheimer Wahl ermittelt. Beim Brezenball, der Jahreshauptversammlung des Vereines, wird sie präsentiert.