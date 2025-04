Algen-Vergiftung: Seelöwen attackieren Menschen

Seelöwen sind vergiftet

Doch es gibt eine Erklärung für das aggresive Verhalten der Tiere: Sie leiden unter einer Algenvergiftung. Die Blüte der Algenart Pseudo-Nitzschia kann ein Gift – Domoinsäure – freisetzen. Das Problem dabei: Das Gift sammelt sich in kleinen Fischen und anderen Meeresbewohnern. Diese werden dann von Seelöwen gefressen. Die Alge tauchte nun schon das vierte Jahr in Folge in Kalifornien auf, man befürchtet, dass sie in Zukunft jährlich auftreten könnte.