Der Kreml schlägt wieder Gespräche in Istanbul vor

Neue Sanktionen gegen Russland will er aber doch nicht verhängen. Er glaube, kurz vor einem Deal zu stehen, und wolle das „nicht vermasseln“. Zuvor hatte der US-Präsident dem Kremlchef vorgeworfen, mit Feuer zu spielen. Wie berichtet, hatte die russische Armee die Ukraine in den vergangenen Tagen mit einer Welle von Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Laut ukrainischen Angaben wurde ein neuer Höchststand an Angriffen seit Kriegsbeginn verzeichnet.