Brücken eingestürzt: Russland spricht von „Terror“

Zwei Züge entgleist, 7 Tote

In der Nacht auf Sonntag gab es in den an die Ukraine grenzenden Gebieten Kursk und Brjansk zwei Vorfälle, bei denen Züge nach Brückeneinstürzen entgleisten. In Brjansk wurden sieben Menschen getötet und mindestens 71 verletzt. In Kursk sprechen Behörden von einem Verletzten.