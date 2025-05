Justizminister tritt nach Bitcoin-Zahlung zurück

Tschechiens Justizminister Pavel Blazek ist nach Kritik an einer von einem verurteilten Drogendealer erhaltenen Bitcoin-Zahlung an sein Ministerium zurückgetreten. Er habe seiner Kenntnis nach keine gesetzeswidrige Handlung begangen, erklärte Blazek am Freitag auf X. „Aber ich möchte den Ruf der Regierungskoalition nicht beschmutzen.“