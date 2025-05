Jeden 3. Tag Strafverfahren gegen junge IS-Fans

In Gefangenenlagern warten 10.000 IS-Anhänger auf Befreiung

Ein weiteres Gefahrenpotenzial neben dem ungelösten Nahostkonflikt für Europa kommt nach dem Sturz des Assad-Regimes durch islamistische Kämpfer in Syrien jetzt noch hinzu. Aktuell werden rund 10.000 IS-Anhänger in der Konfliktregion in riesigen Gefangenenlagern festgehalten. Besonders in den kurdischen Regionen ist die Lage unübersichtlich. Gelingt dem Islamischen Staat die Befreiung seiner Kämpfer, brandet eine neue Terrorwelle ungeahnten Ausmaßes auf uns zu ...