Nach Wilderei: „Nachts ungutes Gefühl im Revier“

Eine Serie beschäftigt das Innviertel

Die eingangs beschriebenen Taten reihen sich in eine ganze Serie im Innviertel ein. In Burgkirchen wurde Mitte April eine hochschwangere Geiß tot aufgefunden, Ende März ein Rehbock in Hochburg-Ach illegal erlegt. Am Mittwoch wurde ein weiterer Fall von Wilderei bekannt, dieses Mal in Hohenzell.