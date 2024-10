„Will jetzt nichts mehr mit Bomben zu tun haben“

„Jetzt will ich das nicht mehr ...“

Vor Gericht zeigt sich das Mädchen geläutert. Es sprudelt nur so aus ihr heraus, als würde sie ihr Gewissen erleichtern wollen: „Ich fühle mich schuldig für das, was ich geschrieben und gemacht habe. Das war vor fünf Monaten, jetzt will ich das nicht mehr. Ich will mit Bomben nichts mehr zu tun haben. Ich bin in der Schule gemobbt worden, weil ich nicht so gut Deutsch konnte, und wurde dann immer religiöser. Damals dachte ich, alles, was mit dem IS zu tun hat, ist richtig gewesen.“