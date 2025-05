Salzburger Spar-Konferenz fordert auch die Polizei

Es ist einer der größeren Politik-Gipfel in Salzburg in diesem Jahr. Zur Landeshauptleute-Konferenz in Leogang kommt neben den neun Länder-Chefs auch die Spitze der Bundesregierung. Im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel Krallerhof soll es um Einsparmöglichkeiten zwischen Bund und Ländern gehen.