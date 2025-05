Zusammengebrochen | Kurz-Comeback

Kurz-Comeback. Die Vorwürfe in der Falschaussage-Causa also zusammengebrochen – da kann sich der angeschlagene Ex-Politiker, der längst in der Wirtschaft erfolgreich ist, wieder aufrichten. Die Spekulationen über eine neuerliche politische Karriere werden dadurch kräftig angefacht. Insider hatten ohnedies immer damit gerechnet, dass das Kapitel Politik für den einstigen Wunderwuzzi noch längst nicht abgeschlossen wäre. Nach dem gestrigen Freispruch ist Kurz mehr denn je Thema. Manche meinen, es sei nun keine Frage mehr, ob der Ex-Kanzler wieder in die Politik zurückkehrt, sondern nur noch, wann er das tut. So viel ist sicher: Ein Kurz-Comeback würde die Innenpolitik gehörig durcheinanderwirbeln.