Neue Filialen? Bei Bäcker sind Bahnhöfe bevorzugt

600.000 Euro in Linz investiert

Resch denkt da an Bahnhöfe – so wäre es für den 38-Jährigen durchaus interessant, am Salzburger Hauptbahnhof sesshaft zu werden. Aktuell ist man bereits an sieben Bahnhöfen in Oberösterreich und Salzburg vertreten. In den Umbau des Shops am Hauptbahnhof in Linz wurden im Vorjahr rund 600.000 Euro investiert. „Das macht man natürlich nur an einem Standort, an dem es einem auch Spaß macht, dass man investiert“, so Resch.