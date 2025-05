„Denkzettel“ für Ex und zweite Mordversuchsanklage

Die Tat schockte im vergangenen Dezember ganz Linz. Während andere gerade das zwölfte Türchen am Adventkalender öffneten, hatte ein 45-Jähriger seiner Ex-Frau am Parkplatz ihres Arbeitsplatzes aufgelauert. „Als die 31-Jährige ausgestiegen ist, hat er ihr mit einem elf Zentimeter langen Messer in die Brust gestochen. Sie konnte sich in ihr Auto retten, war trotz Lungentreffer nicht in Lebensgefahr“, so Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz.