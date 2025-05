Regionalität wird auch in der Luftfahrt zum Trumpf

Regionalität, die die Wirtschaft „local for local“ nennt und immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist für die FACC nichts Neues. „Wir sind seit 2010 in Indien ansässig – mit einem eigenen Standort in Pune und einem Fertigungspartner in Bangalore“, so Machtlinger. In China ist man seit dem Jahr 2004 vor Ort. „Da waren wir schon tätig, bevor wir AVIC als Shareholder bekommen haben“, erklärt der Vorstandschef. AVIC steht für Aviation Industrie Corporation of China und ist ein Konzern, der seit dem Jahr 2009 die Mehrheit an der FACC hält.