MusikFestiWels wird zur Empfehlung für Großes

Im Zeichen der Bewerbung der Stadt Wels für die Ausrichtung des Song-Contests 2026 stand die Präsentation für die achte Auflage des MusikFestiWels am 11. und 12. Juni. Beim von der „Krone“ präsentierten Spektakel mit den Auftritten von Doubles der Superstars Beyoncé, Bruno Mars, Taylor Swift (alle am Freitag) sowie Tina Turner, Zucchero und U2 (am Samstag) werden bei Gratis-Eintritt erneut jeden Tag rund 10.000 Zuschauer bei der Hauptbühne am Kaiser-Josef-Platz erwartet. Und dazu steigt auch am Stadtplatz an beiden Tagen wieder eine große Sause.