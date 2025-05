Götzis-Publikumsliebling glänzt im Kult-Magazin

Am kommenden Wochenende wird die 12.000-Einwohner-Gemeinde Götzis in Vorarlberg wieder zum Mittelpunkt der Leichtathletik-Welt! Bei der 50. Auflage des legendären Hypo-Mehrkampfmeetings messen sich die weltbesten Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen im Mösle-Stadion. Bei den Damen ist mit der US-Amerikanerin Anna Hall eine Athletin am Start, die aber auch abseits des Sports zu glänzen weiß.