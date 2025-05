Hunderte Fische in Bach vernichtet: Gift im Spiel?

In einem Bach in St. Marienkirchen bei Schärding (OÖ) sind offenbar unterhalb eines Klärwerks alle Lebewesen ausgelöscht worden, der Schaden für den örtlichen Fischereiverein ist enorm. In Wassernähe war chemischer Geruch feststellbar. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Umweltverbrechens.