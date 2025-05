Segel-WM wird am „Ho-Chi-Minh-Pfad“ entschieden!

Mit 69 Booten eine nur um zwei Starter verpasste Weltrekord-Teilnehmeranzahl. Ein oft tückischer See. Eine spezielle Thermik. Eine teils durchwachsene Wetterprognose und damit ein Kampf mit Wind und Wellen um Gold, Silber und Bronze. Nicht nur deshalb ist die Segel-WM am Mittwoch am Traunsee speziell.