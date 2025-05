Open-Air in Linz: Heiße Nächte bei Stream Festival

Darauf haben viele gewartet: Nach der Club-Version im Vorjahr kehrt das beliebte Stream Festival endlich als Open-Air in die Linzer Innenstadt zurück. Bei freiem Eintritt stehen am Freitag, 30., und Samstag, 31. Mai, Live-Gigs von Pop und Indie bis Electro, heiße Club-Nächte und Talks am Programm.