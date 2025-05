„Er kam im Gebetsgewand zum Unterricht“

Zu seinem Prozess am Landesgericht Linz erschien er lässig in Jeans und Polo-Shirt. Doch der 16-jährige Angeklagte soll in seiner Schule in Wels im Gebetsgewand zum Unterricht gekommen sein, dort für den Islamischen Staat „Werbung gemacht“ haben, Tötungsvideos am Handy hergezeigt und mit imaginärer Axt oder Machete Enthauptungen nachzustellen. Laut Staatsanwältin habe er Mädchen ignoriert und Berührungen vermieden.