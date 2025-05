Das Erzbergrodeo ruft und alle wollen leiden

Der Erzberg ruft ab Donnerstag die härtesten Enduro-Fahrer an den Gasgriff, und die Weltelite strömt wieder in Scharen in das aktive Bergbaugebiet in der Steiermark. Mehr als 1200 Hartgesottene haben ihre Teilnahme angekündigt. „Wir hatten noch nie so ein starkes Starterfeld“, freut sich Erzbergrodeo-Chef Karl Katoch. „Es sind alle aus der Szene da. Es gibt um die 30 Fahrer, denen man den Sieg zutrauen kann.“